Фицо хочет, чтобы Брюссель высказался по ситуации с пророссийским Джорджеску в Румынии

Премьер Словакии Роберт Фицо призвал Еврокомиссию занять четкую позицию по ситуации с пророссийским кандидатом Келином Джорджеску на выборах президента Румынии, заявив, что молчание ЕК может поставить под угрозу доверие к ЕС.

Об этом словацкий премьер написал на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

Фицо отреагировал в понедельник на отказ в перерегистрации кандидатом в президенты ультраправого Келина Джорджеску, который шокирующе выиграл первый тур президентских выборов, которые были отменены из-за подозрения российского вмешательства.

"ЕК должна занять позицию по президентским выборам в Румынии и взять на себя ответственность за это. Если Джорджеску подвергается притеснениям только потому, что он имеет другое мнение, ему должна быть предоставлена европейская защита", – написал Фицо.

Если же Еврокомиссия, по словам Фицо, убеждена, что румынская власть "поступает правильно", то она должна встать на защиту Бухареста.

"Единственное, чего ЕК не может сделать, – это промолчать. В противном случае создается опасный прецедент, когда в условиях свободной демократической конкуренции можно будет устранить успешного кандидата только потому, что он не соответствует другим взглядам", – написал Фицо.

Напомним, Конституционный суд Румынии беспрецедентно аннулировал результаты первого тура выборов после того, как появились обвинения в том, что Россия провела скоординированную онлайн-кампанию для продвижения кандидатуры Джорджеску.

В прошлом месяце прокуратура возбудила против Джорджеску уголовное дело, обвинив его в "подстрекательстве к действиям, направленным против конституционного строя", поддержке фашистских группировок и ложных декларациях о финансировании избирательной кампании и раскрытии информации об активах.

9 марта Центральное избирательное бюро Румынии решило отклонить кандидатуру Джорджеску на президентских выборах после того, как он попытался снова стать кандидатом на выборах.