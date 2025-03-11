Ісландія виділила додаткові понад 2 млн євро на підтримку енергетики України

Ісландія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України ще понад 2 мільйони євро, після чого загальний внесок країни до Фонду зріс до понад 5,6 мільйона євро.

Про це повідомило українське Міністерство енергетики, пише "Європейська правда".

У відомстві нагадали, що протягом 2023-2024 років Ісландія здійснила чотири транші внесків до Фонду підтримки енергетики України.

За ці кошти закуповувалось необхідне обладнання для підприємств паливно-енергетичного сектору Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Міністр енергетики Герман Галущенко подякував Ісландії за допомогу українському енергетичному сектору.

Нагадаємо, Італія внесе до Фонду підтримки енергетики України 13 мільйонів євро – відповідну угоду підписали нещодавно.

Також стало відомо, що Україна і Франція затвердили 19 проєктів з відновлення української критичної інфраструктури в межах угоди на 200 млн євро.