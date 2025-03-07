Україна і Франція погодили проєкти з відновлення в межах угоди на 200 млн євро

Україна і Франція затвердили 19 проєктів з відновлення української критичної інфраструктури в межах угоди на 200 млн євро.

Про це повідомило у п’ятницю Міністерство економіки України, пише "Європейська правда".

Міністерка економіки України Юлія Свириденко під час візиту до Парижа обговорила із французькими урядовцями та підприємцями проєкти з відновлення України в межах угоди на 200 млн євро, яка була укладена у жовтні 2024 року.

У рамках угоди з Францією буде реалізовано загалом 19 проєктів у сфері охорони здоровʼя, енергетики, інфраструктури, гуманітарного розмінування та інших напрямків. Всі проєкти мають бути втілені в життя у період від 5 до 16 місяців.

Із 200 млн євро 60 млн підуть на підтримку енергетики, розповіла Свириденко.

За словами міністерки, ця угода значно посилить енергетичний потенціал міст, які потребують допомоги. Серед них – Харків, Кривий Ріг, Запоріжжя та інші регіони.

Фінансування дозволить модернізувати застарілу інфраструктуру, впровадити цифрові рішення, відновити пошкоджені об’єкти, диверсифікувати джерела енергії та перейти до зеленої енергетики.

Нагадаємо, Італія внесе до Фонду підтримки енергетики України 13 мільйонів євро – відповідну угоду підписали нещодавно.

Тим часом США зупинили програми з підтримки енергосистеми України. Зокрема, Державний департамент США припинив реалізацію проєкту USAID з відновлення енергомережі України після військових атак РФ.