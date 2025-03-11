Исландия выделила дополнительные более 2 млн евро на поддержку энергетики Украины

Исландия перечислила в Фонд поддержки энергетики Украины еще более 2 миллионов евро, после чего общий вклад страны в Фонд вырос до более 5,6 миллиона евро.

Об этом сообщило украинское Министерство энергетики, пишет "Европейская правда".

В ведомстве напомнили, что в течение 2023-2024 годов Исландия осуществила четыре транша взносов в Фонд поддержки энергетики Украины.

За эти средства закупалось необходимое оборудование для предприятий топливно-энергетического сектора Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Министр энергетики Герман Галущенко поблагодарил Исландию за помощь украинскому энергетическому сектору.

Напомним, Италия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины 13 миллионов евро – соответствующее соглашение подписали недавно.

Также стало известно, что Украина и Франция утвердили 19 проектов по восстановлению украинской критической инфраструктуры в рамках соглашения на 200 млн евро.