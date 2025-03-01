Італія внесе у Фонд підтримки енергетики України 13 млн євро
Італія внесе до Фонду підтримки енергетики України 13 мільйонів євро – відповідну угоду підписали напередодні.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики України, пише "Європейська правда".
Фонд підтримки енергетики України був створений у квітні 2022 року.
Угоду про внесок Італії до Фонду підтримки енергетики у розмірі 13 мільйонів євро підписав італійський посол у Києві Карло Формоза у присутності заступника міністра енергетики Романа Андарака.
"Ця допомога дозволить закупити необхідне обладнання і посилити стійкість української енергосистеми в умовах, коли ворог нещадно атакує енергооб’єкти, а українські енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене, аби українці мали світло і тепло у своїх домівках", – зазначив Андарак.
Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду підтримки енергетики сягають понад 1 млрд євро.
Серед донорів фонду – державний та приватний сектор з понад 30 країн.
Напередодні ЗМІ повідомили, що США зупинили програми з підтримки енергосистеми України. Зокрема, Державний департамент США припинив реалізацію проєкту USAID з відновлення енергомережі України після військових атак РФ.
Адміністрація Трампа заявила, що скасовує загалом понад 90% грантів USAID.