У Канаді "завірусилося" фото Трюдо, який іде з посади разом із кріслом

В Канаді стало вірусним фото прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, зроблене після зустрічі з його наступником Марком Карні, на якій йшлося про процес передачі влади.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після зустрічі Карні заявив журналістам, що перехід влади буде "плавним" і "швидким".

Тим часом фотограф агентства Reuters зробив знімок, на якому Трюдо виносить своє крісло в Палаті громад з Парламентського пагорба і показує язика на камеру.

Reuters

Зображення швидко набуло популярності в соціальних мережах, де багато хто хвалив Трюдо за почуття гумору. Деякі канадці критикували його і звинувачували в тому, що він знову "краде" у них, як робив це і під час перебування на посаді.

Слід зазначити, що, згідно з парламентськими правилами, член парламенту, який йде, може придбати копію свого крісла в палаті.

Нагадаємо, у листопаді минулого року новообрана віцеспікерка Сейму Литви Агне Ширінскієне отримала у спадок від очільника Міністерства закордонних справ Габріелюса Ландсбергіса кабінет без меблів.

А у квітні минулого року тодішньому британському прем'єру Ріші Сунак довелось реагувати на хвилю критики через те, що на одне з інтерв’ю минулого тижня він з’явився в кросівках Samba бренду Adidas і цим "зруйнував" їхню популярність.