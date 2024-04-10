Прем’єру Британії довелось перепрошувати через образ із популярними кросівкам Adidas

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак був змушений відреагувати на хвилю критики через те, що на одне з інтерв’ю минулого тижня він з’явився в кросівках Samba бренду Adidas і цим "зруйнував" їхню популярність.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Сунак сказав в етері радіостанції LBC.

У викладеному минулого тижня ролику в Instagram британський прем’єр розповідав про політику уряду щодо медичного страхування. До кросівок Adidas Samba він вдягнув білу сорочку, темно-сині штани й чорні шкарпетки.

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Образ Сунака привернув значну увагу британських користувачів соцмереж і ЗМІ, яким не сподобалось, що той вдягнув кросівки. Вони закидали прем’єру Британії – який входить до однієї з найбагатших сімей країни, – що він намагався здатись ближчим до людей, а натомість "зруйнував" популярність кросівок.

В інтерв’ю 10 квітня Сунак заявив, що вже "багато-багато років" носить кросівки Adidas, зокрема й лінійки Samba.

"Першу пару мені подарував мій брат багато-багато років тому – мою першу пару веселих кросівок Adidas як різдвяний подарунок. Тож я їхній давній прихильник", – запевнив британський прем’єр.

Він також сказав, що "заінтригований і вражений тим, скільки уваги приділяється тому, який одяг я ношу".

Минулого року прем'єр Британії привернув увагу ЗМІ через надто часте використання літаків і гелікоптерів для робочих поїздок навіть у межах країни.