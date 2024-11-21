Глава МЗС Литви залишив "у спадок" кабінет у Сеймі без меблів

Новообрана віцеспікерка Сейму Литви Агне Ширінскієне отримала у спадок від очільника Міністерства закордонних справ Габріелюса Ландсбергіса кабінет без меблів.

Про це написало Delfi, передає "Європейська правда".

Як зазначається, кабінет раніше належав очільнику Міністерва закордонних справ країни Габріелюсу Ландсбергісу, який залишає посаду. Зазначається, що він залишив його порожнім, забравши всі особисті меблі.

В кабінеті Ширінскієне знайшла лише сейф з портретом колишньої президентки Далі Грибаускайте. Політикиня з іронією коментувала, що, можливо, Ландсбергіс вирішив забрати меблі до Греції, де він зараз перебуває.

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"Виявляється, меблі були особистими. Тому що державні меблі не підходили. Можливо, він вирішив заощадити і відвезти їх до Греції", – пожартувала вона.

Нагадаємо, хоч і на цих парламентських виборах Ландсбергіс отримав місце в Сеймі, але відмовився від нього, і оголосив, що бере перерву в політичній кар'єрі.

Журналісти зазначили, що коли Ландсбергіс працював у своєму кабінеті, він замінив усі меблі, які там були. За його словами, не тому, що меблі були надто погані, а тому, що він хотів допомогти канцелярії Сейму заощадити гроші.

Ширінскієне висловила намір облаштувати новий кабінет і провести символічний "ритуал очищення" від попереднього власника.

Нагадаємо, за підсумками другого туру парламентських виборів, який проходив у неділю, 27 жовтня, опозиційна Соціал-демократична партія закріпила лідерство і матиме найбільше представництво у Сеймі наступного скликання.

Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи Ландсбергіса опинились на другій сходинці, здобувши 18 мандатів у багатомандатних округах і 10 – в одномандатних.

Читайте детальніше про литовські вибори у статті: Проукраїнська коаліція програє, але не здається: що показали вибори у Литві.