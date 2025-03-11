В Канаде "завирусилось" фото Трюдо, который уходит с должности вместе с креслом

В Канаде стало вирусным фото премьера Джастина Трюдо, сделанное после встречи с его преемником Марком Карни, на которой речь шла о процессе передачи власти.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После встречи Карни заявил журналистам, что переход власти будет "плавным" и "быстрым".

Тем временем фотограф агентства Reuters сделал снимок, на котором Трюдо выносит свое кресло в Палате общин с Парламентского холма и показывает язык на камеру.

Reuters

Изображение быстро приобрело популярность в социальных сетях, где многие хвалили Трюдо за чувство юмора. Некоторые канадцы критиковали его и обвиняли в том, что он снова "ворует" у них, как делал это и во время пребывания в должности.

Следует отметить, что, согласно парламентским правилам, уходящий член парламента может приобрести копию своего кресла в палате.

Напомним, в ноябре прошлого года новоизбранный вице-спикер Сейма Литвы Агне Ширинскиене получила в наследство от главы Министерства иностранных дел Габриелюса Ландсбергиса кабинет без мебели.

А в апреле прошлого года тогдашнему британскому премьеру Риши Сунак пришлось реагировать на волну критики из-за того, что на одно из интервью на прошлой неделе он появился в кроссовках Samba бренда Adidas и этим "разрушил" их популярность.