У Польщі звільнили директора космічного агентства через уламки ракети Маска

У Польщі звільнили керівника космічного агентства POLSA внаслідок ситуації, коли агентство не одразу попередило інші держвідомства про можливість падіння на території країни уламків ракети американської компанії SpaceX Ілона Маска.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У Міністерстві розвитку і технологій повідомили про звільнення Гжегожа Врохни з посади очільника Польського космічного агентства POLSA.

Раніше ЗМІ неофіційно дізналося, що Міноборони закликає до такого кроку після скандалу з падінням у кількох місцях на території Польщі фрагментів ракети американської компанії SpaceX Ілона Маска.

Нагадаємо, вранці 19 лютого уламки ракети SpaceX увійшли в атмосферу над територією Польщі та впали у різних місцях довкола Познані, на великій відстані одне від одного. Минулося без постраждалих.

Претензія до Польського космічного агентства полягала у тому, що воно не забезпечило швидкого оповіщення держвідомств про цю загрозу та інцидент загалом. Як з’ясувалося, повідомлення надіслали на неправильну адресу Міністерства оборони і там дізналися про інцидент фактично зі ЗМІ.

Керівника агентства після того викликали для пояснень та зобов’язали виправити недоліки у системі оповіщення на випадок подібних інцидентів.

У POLSA на своє виправдання заявили, що попередження мало чим могло зарадити, оскільки "неможливо передбачити, чи об’єкт згорить повністю, а місце можливого падіння неможливо передбачити точніше як в межах кількасот кілометрів".

На додачу, 2 березня сталася кібератака на системи POLSA, їхню роботу відновили через два дні.