У Польщі знайшли ще один об’єкт, що може бути фрагментом ракети SpaceX Falcon 9
Новини — П'ятниця, 21 лютого 2025, 15:36 —
У Польщі виявили ще один ймовірний фрагмент ракети SpaceX Falcon 9, яка позаминулої ночі неконтрольовано увійшла в атмосферу над територією країни.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Вранці у п’ятницю місцеві мешканці повідомили поліції про загадковий об’єкт у лісі в районі села Сендзіни, що на захід від Познані. Профільні служби ще працюють на місці.
"Це виглядає як чорний бак. Поки невідомо, чи він пошкоджений, чи замкнений. Виглядає як барель для нафти", – розповів представник місцевої пожежно-рятувальної служби Пйотр Забішак.
Знахідку перевіряють фахівці з хімічної безпеки, щоб переконатися, чи немає витоку якихось небезпечних речовин. Про нього сповістили також Польське космічне агентство POLSA.
"Чорний бак", ймовірно, є четвертим з фрагментів ракети Falcon 9, яка рано-вранці 19 лютого неконтрольовано увійшла в атмосферу над територією Польщі. У середу поліція Познані повідомила про два загадкових об’єкти у південно-західних передмістях.
Третій об’єкт знайшли біля села Слівно – сусіднього з тим, де виявили сьогоднішню знахідку.
Інцидент стався рано-вранці 19 лютого, підтвердження про нього з’явилися пізніше того ж дня.
Після того у Польщі почався "пошук відповідальних" через те, що державні відомства не одразу отримали сповіщення від POLSA про падіння ракети.