У Польщі знайшли ще один об’єкт, що може бути фрагментом ракети SpaceX Falcon 9

У Польщі виявили ще один ймовірний фрагмент ракети SpaceX Falcon 9, яка позаминулої ночі неконтрольовано увійшла в атмосферу над територією країни.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Вранці у п’ятницю місцеві мешканці повідомили поліції про загадковий об’єкт у лісі в районі села Сендзіни, що на захід від Познані. Профільні служби ще працюють на місці.

Фото: Пожежно-рятувальна служба у Познані

"Це виглядає як чорний бак. Поки невідомо, чи він пошкоджений, чи замкнений. Виглядає як барель для нафти", – розповів представник місцевої пожежно-рятувальної служби Пйотр Забішак.

Знахідку перевіряють фахівці з хімічної безпеки, щоб переконатися, чи немає витоку якихось небезпечних речовин. Про нього сповістили також Польське космічне агентство POLSA.

"Чорний бак", ймовірно, є четвертим з фрагментів ракети Falcon 9, яка рано-вранці 19 лютого неконтрольовано увійшла в атмосферу над територією Польщі. У середу поліція Познані повідомила про два загадкових об’єкти у південно-західних передмістях.

Третій об’єкт знайшли біля села Слівно – сусіднього з тим, де виявили сьогоднішню знахідку.

Інцидент стався рано-вранці 19 лютого, підтвердження про нього з’явилися пізніше того ж дня.

Після того у Польщі почався "пошук відповідальних" через те, що державні відомства не одразу отримали сповіщення від POLSA про падіння ракети.