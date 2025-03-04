У Польщі розповіли, хто може стояти за кібератакою на їхнє космічне агентство

Заступник міністра цифровізації Польщі Міхал Граматика, коментуючи нещодавню кібератаку на системи Польського космічного агентства POLSA, вказав, що вона була здійснена "зі сходу".

Про це він сказав в ефірі RMF24, повідомляє "Європейська правда".

Граматика заявив, що питання відновлення роботи системи POLSA – це питання двох-трьох днів.

Заступник міністра також не схотів вдаватись в деталі щодо інциденту.

Однак він згадав про "східний вектор", коментуючи кібератаку.

"Йдеться про східний вектор. Але більшість кібератак здійснюється з Росії чи Китаю", – підкреслив Граматика.

Як відомо, напередодні служби кібербезпеки Польщі виявили кібератаку на системи Польського космічного агентства POLSA.

Перед тим повідомляли, що група китайських хакерів зламала Службу державної безпеки Бельгії (VSSE) та протягом 2021-2023 років викрадала її дані.

А в лютому проросійські хакери атакували банківську і транспортну сферу Італії, проте на роботу компаній це не вплинуло.