В Польше уволили директора космического агентства из-за обломков ракеты Маска

В Польше уволили руководителя космического агентства POLSA в результате ситуации, когда агентство не сразу предупредило другие госведомства о возможности падения на территории страны обломков ракеты американской компании SpaceX Илона Маска.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В Министерстве развития и технологий сообщили об увольнении Гжегожа Врохны с должности главы Польского космического агентства POLSA.

Ранее СМИ неофициально узнали, что Минобороны призывает к такому шагу после скандала с падением в нескольких местах на территории Польши фрагментов ракеты американской компании SpaceX Илона Маска.

Напомним, утром 19 февраля обломки ракеты SpaceX вошли в атмосферу над территорией Польши и упали в разных местах вокруг Познани, на большом расстоянии друг от друга. Обошлось без пострадавших.

Претензия к Польскому космическому агентству заключалась в том, что оно не обеспечило быстрого оповещения госведомств об этой угрозе и инциденте в целом. Как выяснилось, сообщение прислали на неправильный адрес Министерства обороны и там узнали об инциденте фактически из СМИ.

Руководителя агентства после того вызвали для объяснений и обязали исправить недостатки в системе оповещения.

В POLSA в свое оправдание заявили, что предупреждение мало чем могло помочь, поскольку "невозможно предсказать, сгорит ли объект полностью, а место возможного падения невозможно предсказать точнее, чем в пределах нескольких сотен километров".

В дополнение, 2 марта произошла кибератака на системы POLSA, их работу восстановили через два дня.