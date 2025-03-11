Reuters: Трамп хоче використовувати бази Пентагону для переробки критичних мінералів

Президент США Дональд Трамп має намір побудувати металургійні заводи на військових базах Пентагону в рамках свого плану зі збільшення внутрішнього видобутку критично важливих мінералів і послаблення контролю Китаю над цим сектором.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили Reuters два високопоставлених посадовці адміністрації Трампа.

Цей крок є одним з кількох запланованих в указі, який Трамп може підписати вже в середу після того, як минулого тижня він заявив Конгресу США, що "зробить історичні кроки для значного розширення видобутку критично важливих мінералів і рідкісноземельних елементів тут, в США".

За словами джерел, які не були уповноважені публічно обговорювати плани адміністрації, в рамках цього наказу Пентагон працюватиме з іншими федеральними відомствами над встановленням переробних потужностей на своїх базах.

Використання військових баз для переробки підкреслило б важливість, яку Трамп надає критично важливим для нацбезпеки мінералам. Винищувачі, підводні човни, кулі та інша зброя, яку використовують американські військові, побудовані з мінералів, перероблених Пекіном.

За словами одного з джерел, Трамп також планує призначити посадовця, відповідального за критично важливі корисні копалини.

Деякі посадовці адміністрації Трампа, за словами одного з посадовців, були налякані першими ознаками того, що Китай може обмежити експорт критично важливих мінералів у відповідь на запроваджені Трампом тарифи або з інших причин.

План, який ставить на перше місце переробку металів, а не перегляд системи видачі дозволів на видобуток корисних копалин у США, може роздратувати американських шахтарів, але вирішить давнє занепокоєння виробників тим, що Китай контролює надто велику частку світового металопереробного сектору.

Нагадаємо, зрив підписання угоди про мінерали з Україною лежить в основі погіршення відносин Києва та Вашингтона.

У своїй промові в Конгресі минулого тижня Трамп заявив, що цінує готовність президента України підписати угоду щодо видобутку корисних копалин і сісти за стіл переговорів під його керівництвом.

А за даними NBC News, Трампу тепер недостатньо самої угоди про мінерали для відновлення військової допомоги Україні.