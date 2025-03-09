ЗМІ: Трампу недостатньо самої угоди про мінерали для відновлення допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп в приватному порядку дав зрозуміти, що підписаної угоди між Вашингтоном і Києвом про видобуток корисних копалин буде недостатньо для відновлення допомоги і обміну розвідданими з Україною.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на представника адміністрації і ще одного американського посадовця, передає "Європейська правда".

Трамп хоче, щоб угода, яка дасть США частку в українських мінеральних ресурсах, була підписана. Але він також хоче побачити зміни у ставленні президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів, зокрема, готовність піти на поступки, наприклад, віддати території Росії.

Трамп також хоче, щоб Зеленський зробив певний рух у напрямку виборів в Україні і, можливо, пішов у відставку, сказали посадовці.

Вибори в Україні були призупинені відповідно до конституційного положення про воєнний стан, який діє з моменту вторгнення Росії у 2022 році.

"Як продемонстрував президент Трамп, зачитуючи послання президента Зеленського на спільному засіданні, українці досягли позитивних зрушень. Під час зустрічей у Саудівській Аравії цього тижня ми сподіваємося почути більше позитивних зрушень, які, сподіваємося, врешті-решт покладуть край цій жорстокій війні та кровопролиттю", – заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Брайан Г'юз, відповідаючи на запитання про вимоги Трампа.

Росія посилила атаки на Україну після того, як цього тижня США призупинили обмін обладнанням та розвідданими, що зробило п'ятницю одним з найсмертоносніших днів для цивільного населення в цьому році.

За словами американського посадовця і представника адміністрації, США не мають жодних ознак того, що пауза в обміні розвідданими мала прямий вплив на російські атаки. За їхніми словами, ці великі атаки, ймовірно, були сплановані до того, як припинився обмін розвідданими та допомога.

Республіканці в Конгресі чинять тиск на Білий дім, щоб відновити як допомогу, так і розвідку, і обидва посадовці заявили, що вони оптимістично налаштовані на те, що потік зброї та обладнання та обмін розвідданими можуть бути відновлені вже наступного тижня, особливо після того, як Зеленський заявив, що Україна "готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше".

Посадовці заявили, що США продовжують ділитися з Україною розвідувальною інформацією оборонного характеру – тобто інформацією, яка допомагає Україні самозахищатися від нападів – пояснюючи, що вони все ще мають обов'язок попереджати. Але вони не надають інформації про націлювання на російські цілі. Це означає, що США можуть попередити Україну, коли розвідка показує, що росіяни готують напад, але вони більше не можуть надати координати націлювання, щоб Україна могла завдати удару першою.

США надавали Україні інформацію про націлювання, супутникові знімки і розвіддані про сигнали протягом більшої частини останніх трьох років. Європейські союзники зараз працюють над тим, щоб заповнити деякі прогалини, але відсутність американської розвідки вже має вплив на Україну щодня, за словами західного посадовця.

"Кожен день завдає шкоди Україні, і кожен день дає Росії більш вигідну позицію", – сказав посадовець.

Нагадаємо, у п’ятницю, коментуючи припинення поставок допомоги Україні, президент США Дональд Трамп заявив, що "хоче зупинити смерті".