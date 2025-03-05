Трамп розповів про "важливий лист" від Зеленського: "Ціную, що він його надіслав"

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що цінує готовність президента України Володимира Зеленського підписати угоду зі США щодо видобутку корисних копалин і сісти за стіл переговорів під його керівництвом, щоб наблизити довготривалий мир з Росією.

Про це Трамп сказав у своєму зверненні до Конгресу США, повідомляє "Європейська правда".

Глава Білого дому повідомив, що отримав від Зеленського лист, в якому президент України висловив готовність сісти за стіл переговорів.

"Раніше сьогодні я отримав важливий лист від президента України Зеленського. У листі йдеться: "Україна готова сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити міцний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Моя команда і я готові працювати під сильним лідерством президента Трампа заради тривалого миру", – процитував Трамп лист від президента України.

JUST IN: In his address to Congress, Pres. Trump said Ukrainian Pres. Zelenskyy sent him a letter today indicating that he was ready to come back to the negotiating table and was willing to sign an agreement to give the U.S. Ukraine's rare materials. https://t.co/P5MoAxDkHo pic.twitter.com/CsFJOF8yjf – ABC News (@ABC) March 5, 2025

У листі, зазначив Трамп, йшлося про те, що Україна дуже цінує те, "як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти свій суверенітет і незалежність".

"Що стосується угоди про мінеральні ресурси та безпеку, Україна готова підписати її в будь-який зручний для вас час. Я ціную, що він (Зеленський) надіслав цей лист", – сказав Трамп.

Він також заявив, що одночасно отримує сигнали від Росії про те, що росіяни готові до миру. "Чи не було б це прекрасно?" – риторично запитав Трамп.

Раніше у вівторок Зеленський написав у Х (Twitter), що Україна готова підписати угоду і вести переговори про мир. Він також заявив, що йому "прикро" через суперечку в Білому домі, що спалахнула 28 лютого.

У той же час, за даними CBS News, американська сторона має намір змінити положення так званої "угоди про копалини", оскільки президент Трамп тепер прагне "кращої" угоди.