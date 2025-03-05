Укр Рус Eng

Трамп розповів про "важливий лист" від Зеленського: "Ціную, що він його надіслав"

Новини — Середа, 5 березня 2025, 07:29 — Христина Бондарєва

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що цінує готовність президента України Володимира Зеленського підписати угоду зі США щодо видобутку корисних копалин і сісти за стіл переговорів під його керівництвом, щоб наблизити довготривалий мир з Росією.

Про це Трамп сказав у своєму зверненні до Конгресу США, повідомляє "Європейська правда".

Глава Білого дому повідомив, що отримав від Зеленського лист, в якому президент України висловив готовність сісти за стіл переговорів. 

"Раніше сьогодні я отримав важливий лист від президента України Зеленського. У листі йдеться: "Україна готова сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити міцний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Моя команда і я готові працювати під сильним лідерством президента Трампа заради тривалого миру", – процитував Трамп лист від президента України.

У листі, зазначив Трамп, йшлося про те, що Україна дуже цінує те, "як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти свій суверенітет і незалежність".

"Що стосується угоди про мінеральні ресурси та безпеку, Україна готова підписати її в будь-який зручний для вас час. Я ціную, що він (Зеленський) надіслав цей лист", – сказав Трамп.

Він також заявив, що одночасно отримує сигнали від Росії про те, що росіяни готові до миру. "Чи не було б це прекрасно?" – риторично запитав Трамп.

Раніше у вівторок Зеленський написав у Х (Twitter), що Україна готова підписати угоду і вести переговори про мир. Він також заявив, що йому "прикро" через суперечку в Білому домі, що спалахнула 28 лютого.

У той же час, за даними CBS News, американська сторона має намір змінити положення так званої "угоди про копалини", оскільки президент Трамп тепер прагне "кращої" угоди. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Трамп Зеленський
Реклама: