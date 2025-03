Трамп розповів про "важливий лист" від Зеленського: "Ціную, що він його надіслав"

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що цінує готовність президента України Володимира Зеленського підписати угоду зі США щодо видобутку корисних копалин і сісти за стіл переговорів під його керівництвом, щоб наблизити довготривалий мир з Росією.

Про це Трамп сказав у своєму зверненні до Конгресу США, повідомляє "Європейська правда".

Глава Білого дому повідомив, що отримав від Зеленського лист, в якому президент України висловив готовність сісти за стіл переговорів.

"Раніше сьогодні я отримав важливий лист від президента України Зеленського. У листі йдеться: "Україна готова сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити міцний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Моя команда і я готові працювати під сильним лідерством президента Трампа заради тривалого миру", – процитував Трамп лист від президента України.

