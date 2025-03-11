У Нідерландах відповіли на заяву Трампа про неготовність Європи прийти на допомогу США

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс відповів президенту США Дональду Трампу, який нещодавно висловив сумніви у тому, чи прийшли б європейські прийшли на допомогу Сполученим Штатам.

Заяву нідерландського міністра наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Трамп нещодавно вчергове повторив, що не хоче захищати європейських союзників у НАТО, "якщо вони не платитимуть".

Брекельманс, коментуючи висловлювання американського президента, зазначив, що НАТО створили "для запобігання майбутнім війнам за допомогою об'єднаної сили".

Він нагадав, що біля штаб-квартири НАТО у Брюсселі розміщений великий шматок Берлінської стіни як символ закінчення холодної війни, а також шматок сталі від веж-близнюків – нагадування про 11 вересня 2001 року і про вплив тероризму.

"Це також нагадування про те, що наші американські союзники просять про допомогу, і нагадування про те, що європейські союзники відповідають на цей заклик", – підкреслив очільник Міноборони Нідерландів.

Це суворе нагадування про те, що поставлено на карту, додав він.

"Я не можу не замислитися над питанням, які реліквії війни стоятимуть поруч із ними через п'ять-десять років?...Передбачити неможливо, але що я точно знаю, то це те, що наші дії найближчими днями і тижнями матимуть вирішальне значення для формування наступних п'яти-десяти років", – резюмував Брекельманс.

Неофіційно повідомляли, що Трамп обговорює зі своїми помічниками перегляд ролі США в НАТО таким чином, щоб надати перевагу членам Альянсу, які витрачають на оборону не менше певного відсотка свого ВВП.

Коментуючи висловлювання Трампа, французький президент Емманюель Макрон зазначав: "Ми завжди стояли одне за одного. Європейці були з вами в Афганістані".