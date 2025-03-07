Макрон відповів Трампу на його сумніви, чи прийшли б європейські союзники на допомогу США

Президент Франції Емманюель Макрон відреагував на чергову заяву президента США Дональда Трампа про те, що він "не хоче захищати європейських союзників, якщо вони не платитимуть", та його сумніви у тому, що вони б прийшли на допомогу Сполученим Штатам.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Дональд Трамп у спілкуванні зі ЗМІ біля Білого дому вчергове повторив, що не хоче захищати європейських союзників у НАТО, "якщо вони не платитимуть".

"Якби США мали проблему і покликали Францію чи інші країни, які я не називатиму, і сказали, що у нас проблема, думаєте, вони б прийшли на допомогу так, як повинні? Я у цьому не впевнений", – заявив Трамп.

Макрон у своїх коментарях після безпекового саміту лідерів ЄС у Брюсселі відповів на сумніви американського президента, підкресливши, що Франція є "лояльним і відданим союзником".

Емманюель Макрон зазначив, що Франція з повагою та дружньо ставиться до Сполучених Штатів і розраховує на таке ж ставлення з боку США.

"Ми завжди стояли одне за одного. Європейці були з вами в Афганістані", – зауважив Макрон.

Він також пригадав роль маркіза Лафаєта в американській незалежності, відзначивши і роль США у звільненні Європи з-під нацистської окупації.

Неофіційно повідомляли, що Трамп обговорює зі своїми помічниками перегляд ролі США в НАТО таким чином, щоб надати перевагу членам Альянсу, які витрачають на оборону не менше певного відсотка свого ВВП.

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