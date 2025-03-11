В Нидерландах ответили на заявление Трампа о неготовности Европы прийти на помощь США

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс ответил президенту США Дональду Трампу, который недавно выразил сомнения в том, пришли бы европейские пришли на помощь Соединенным Штатам.

Заявление нидерландского министра приводитThe Guardian, сообщает "Европейская правда".

Трамп недавно в очередной раз повторил, что не хочет защищать европейских союзников в НАТО, "если они не будут платить".

Брекельманс, комментируя высказывания американского президента, отметил, что НАТО создали "для предотвращения будущих войн с помощью объединенной силы".

Он напомнил, что возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе размещен большой кусок Берлинской стены как символ окончания холодной войны, а также кусок стали от башен-близнецов – напоминание об 11 сентября 2001 года и о влиянии терроризма.

"Это также напоминание о том, что наши американские союзники просят о помощи, и напоминание о том, что европейские союзники отвечают на этот призыв", – подчеркнул глава Минобороны Нидерландов.

Это суровое напоминание о том, что поставлено на карту, добавил он.

"Я не могу не задуматься над вопросом, какие реликвии войны будут стоять рядом с ними через пять-десять лет?... Предсказать невозможно, но что я точно знаю, так это то, что наши действия в ближайшие дни и недели будут иметь решающее значение для формирования следующих пяти-десяти лет", – резюмировал Брекельманс.

Неофициально сообщалось, что Трамп обсуждает со своими помощниками пересмотр роли США в НАТО таким образом, чтобы отдать предпочтение членам Альянса, которые тратят на оборону не менее определенного процента своего ВВП.

Комментируя высказывания Трампа, французский президент Эмманюэль Макрон отмечал: "Мы всегда стояли друг за друга. Европейцы были с вами в Афганистане".