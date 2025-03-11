Туск оголосив, що базовий вишкіл пройдуть також польські урядовці

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що проходження базового військового вишколу запропонують також усім урядовцям.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він повідомив у своєму X.

Туск оголосив, що польським міністрам слідом за депутатами запропонують пройти програму базового військового вишколу.

"Щойно повідомив міністрам, що члени уряду та підпорядковані їм посадовці також проходитимуть вишкіл – на добровільних засадах. Що сприйняли з повним розумінням", – написав він.

Раніше повідомили, що Міністерство оборони Польщі навесні планує дводенний військовий вишкіл для депутатів парламенту.

Нагадаємо, після повномасштабного нападу Росії на Україну Польща почала розгортати для своїх громадян курси базової військової підготовки – від "вишколів вихідного дня" до більш поглибленого навчання.