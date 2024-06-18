У Польщі почався перший військовий вишкіл для молоді, всього зареєструвались 11 тисяч

У Польщі розпочався перший із трьох запланованих військових вишколів для молоді, яка хоче отримати базові вміння, всього на ці курси записалися понад 11 тисяч охочих.

Як пише "Європейська правда", про це розповідає Dzennik Gazeta Prawna.

У рамках першого вишколу програми Міноборони "Вакація з військом" навчаються близько 3500 хлопців і дівчат у тридцяти різних місцях по всій території країни. Курс почався ще минулого тижня.

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Всього на літо 2024 року запланували три вишколи, на них зареєструвалися загалом понад 11 тисяч учасників. Дівчата серед них складають близько 20%.

"Зважаючи на те, що програма розрахована на молодь віком 18-35 років, інтерес справді значний", – зазначає представниця центрального військового рекрутингового центру Рената Мицьо.

У попередні роки після повномасштабного нападу Росії на Україну у Польщі пропонували більш поверхові короткі курси для усіх охочих.

Також цього року у Міноборони закликали випускників шкіл проходити базовий місячний вишкіл з оплатою за нього як за роботу.