Туск объявил, что базовую военную подготовку пройдут также члены правительства

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что прохождение базовой военной подготовки предложат также всем членам правительства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сообщил в своем X.

Туск объявил, что польским министрам вслед за депутатами предложат пройти программу базовой военной подготовки.

"Только что сообщил министрам, что члены правительства и подчиненные им чиновники также будут проходить обучение – на добровольных началах. Что восприняли с полным пониманием", – написал он.

Ранее сообщили, что Министерство обороны Польши весной планирует двухдневную военную подготовку для депутатов парламента.

Напомним, после полномасштабного нападения России на Украину Польша начала разворачивать для своих граждан курсы базовой военной подготовки – от "тренировок выходного дня" до более углубленного обучения.