Більшість німців сумніваються, що Мерц буде гарним канцлером

Навіть після виборів до Бундестагу, де переміг консервативний блок ХДС/ХСС, більшість німців не ставляться прихильно до можливого канцлерства його лідера Фрідріха Мерца.

Про це свідчить опитування інституту дослідження громадської думки Forsa для RTL/n-tv trend barometer, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з результатами опитування, 52% громадян Німеччини не вірять, що Мерц буде хорошим канцлером. 38% респондентів вважають, що Мерц буде гарним канцлером, а ще 10% – не впевнені.

Мерц має підтримку лише серед прихильників ХДС/ХСС, хоча вона також зменшується: якщо зараз 74% цих людей вважають, що Мерц буде хорошим канцлером, то тиждень тому цей показник становив 83%.

Водночас партійні уподобання німців за останній тиждень практично не змінились. ХДС/ХСС підтримують 28% виборців, ультраправу "Альтернативу для Німеччини" – 22%, а соціал-демократів Олафа Шольца – 15%.

Що стосується інших парламентських партій, то у "Зелених" та "Лівих" в опитуванні Forsa – по 11%, інші не проходять 5%-ий барʼєр.

Нагадаємо, Християнсько-демократичний союз та Соціал-демократична партія Німеччини у четвер, 13 березня, розпочнуть основний етап перемовин про формування уряду.

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