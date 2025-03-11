Большинство немцев сомневаются, что Мерц будет хорошим канцлером

Даже после выборов в Бундестаг, где победил консервативный блок ХДС/ХСС, большинство немцев не относятся благосклонно к возможному канцлерству его лидера Фридриха Мерца.

Об этом свидетельствует опрос института исследования общественного мнения Forsa для RTL/n-tv trend barometer, сообщает "Европейская правда".

Согласно результатам опроса, 52% граждан Германии не верят, что Мерц будет хорошим канцлером. 38% респондентов считают, что Мерц будет хорошим канцлером, а еще 10% – не уверены.

Мерц имеет поддержку только среди сторонников ХДС/ХСС, хотя она также уменьшается: если сейчас 74% этих людей считают, что Мерц будет хорошим канцлером, то неделю назад этот показатель составлял 83%.

В то же время партийные предпочтения немцев за последнюю неделю практически не изменились. ХДС/ХСС поддерживают 28% избирателей, ультраправую "Альтернативу для Германии" – 22%, а социал-демократов Олафа Шольца – 15%.

Что касается других парламентских партий, то у "Зеленых" и "Левых" в опросе Forsa – по 11%, остальные не проходят 5%-ный барьер.

Напомним, Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия Германии в четверг, 13 марта, начнут основной этап переговоров о формировании правительства.

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