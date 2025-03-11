Одиозному Джорджеску окончательно запретили баллотироваться в президенты Румынии

Конституционный суд Румынии во вторник, 11 марта, отклонил все жалобы на решение Центрального избирательного совета не допускать антизападного Келина Джорджеску на президентские выборы в мае.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на News.ro.

Румынский Конституционный суд во вторник рассмотрел 12 жалоб на решение ЦИК об отклонении кандидатуры Келина Джорджеску и единогласно их отклонили.

Это означает, что он не сможет баллотироваться на президентских выборах в мае.

Кроме того, судьи отклонили четыре жалобы на регистрацию независимого кандидата в президенты Румынии, мэра Бухареста Никушора Дана, и также отклонили их – что, наоборот, позволяет ему баллотироваться.

Напомним, Конституционный суд Румынии беспрецедентно аннулировал результаты первого тура выборов после того, как появились обвинения в том, что Россия провела скоординированную онлайн-кампанию для продвижения кандидатуры Джорджеску.

В прошлом месяце прокуратура возбудила против Джорджеску уголовное дело, обвинив его в "подстрекательстве к действиям, направленным против конституционного строя", поддержке фашистских группировок и ложных декларациях о финансировании избирательной кампании и раскрытии информации об активах.

9 марта Центральное избирательное бюро Румынии решило отклонить кандидатуру Кэлина Джорджеску на президентских выборах. После этого в Бухаресте сторонники Джорджеску устроили протесты, которые переросли в столкновения.