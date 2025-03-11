Генсек НАТО їде до Трампа 13 березня

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі в четвер, 13 березня.

Про це на брифінгу оголосила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє "Європейська правда".

Лівітт підтвердила анонсований раніше візит премʼєра Ірландії Міхола Мартіна 12 березня, приурочений до щорічного заходу до Дня святого Патрика.

"У четвер президент прийме генерального секретаря НАТО для робочого візиту та обіду", – додала вона, не уточнивши подробиць зустрічі.

Про візит Рютте було відомо ще минулого тижня – у Білому домі сказали про це в контексті "човникової дипломатії" для врегулювання війни в Україні.

Генеральний секретар раніше заявив, що налаштований "обережно оптимістично" щодо усунення розбіжностей у відносинах США та України.