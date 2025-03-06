Рютте висловив "обережний оптимізм" щодо налагодження відносин України і США

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що налаштований "обережно оптимістично" щодо усунення розбіжностей у відносинах США та України.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє "Європейська правда".

Генсек НАТО сподівається, що переговори між Україною і США можуть призвести до позитивного результату.

"Я вітаю той факт, що США і Україна обговорюють, як рухатися вперед у цьому напрямі та як вирішити деякі з труднощів, які існують, зокрема на основі допису Володимира Зеленського. Тому все ще триває. Я обережно оптимістичний, що це призведе до хороших результатів", – зазначив Рютте.

Він утримався від більш детальних коментарів, підкресливши, що Україна і США можуть рухатись у позитивному руслі на шляху подолання розбіжностей.

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.

5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет. Неофіційно повідомляють, що цей крок Вашингтона посилив тривогу серед союзників у НАТО щодо того, чи можна далі довіряти США.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.