Генсек НАТО едет к Трампу 13 марта

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в четверг, 13 марта.

Об этом на брифинге объявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает "Европейская правда".

Ливитт подтвердила анонсированный ранее визит премьера Ирландии Михола Мартина 12 марта, приуроченный к ежегодному мероприятию ко Дню святого Патрика.

"В четверг президент примет генерального секретаря НАТО для рабочего визита и обеда", – добавила она, не уточнив подробностей встречи.

О визите Рютте было известно еще на прошлой неделе – в Белом доме сказали об этом в контексте "челночной дипломатии" для урегулирования войны в Украине.

Генеральный секретарь ранее заявил, что настроен "осторожно оптимистично" относительно устранения разногласий в отношениях США и Украины.