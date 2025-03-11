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Майбутній премʼєр Канади обіцяє "максимальний вплив" у відповідь на нові тарифи США

Новини — Вівторок, 11 березня 2025, 19:59 — Олег Павлюк

Лідер Ліберальної партії Канади Марк Карні, який у найближчий час має стати премʼєр-міністром країни, пообіцяв відповісти на нові тарифи США на канадські сталь та алюміній.

Про це він написав у X, повідомляє "Європейська правда".

За словами Карні, останні тарифи Трампа – це "атака на канадських працівників, сім'ї та бізнес".

"Мій уряд забезпечить, щоб наша відповідь мала максимальний вплив у США і мінімальний вплив тут, у Канаді, а також підтримає працівників, які постраждали", – запевнив він.

Лідер канадських лібералів пообіцяв, що Оттава не скасовуватиме тарифи проти США, поки американці "не продемонструють нам повагу і не візьмуть на себе надійних зобов'язань щодо вільної та справедливої торгівлі".

Нагадаємо, з 4 березня Трамп запровадив 25%-ві тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту. У відповідь тодішній канадський прем’єр Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25% тарифів щодо американських товарів на суму $155 млрд.

Зрештою Трамп призупинив дію тарифів до 2 квітня. Але у вівторок він заявив, що подвоїть запланований ним тариф на всю сталеву та алюмінієву продукцію, що надходить до Сполучених Штатів з Канади.

Напередодні наступний прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Канада ніколи не стане частиною США, та пообіцяв зберігати тарифи на американські товари доти, доки американці "не продемонструють поваги".

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