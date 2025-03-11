Будущий премьер Канады обещает "максимальное влияние" в ответ на новые тарифы США

Лидер Либеральной партии Канады Марк Карни, который в ближайшее время должен стать премьер-министром страны, пообещал ответить на новые тарифы США на канадские сталь и алюминий.

Об этом он написал в X, сообщает "Европейская правда".

По словам Карни, последние тарифы Трампа – это "атака на канадских работников, семьи и бизнес".

"Мое правительство обеспечит, чтобы наш ответ имел максимальное влияние в США и минимальное влияние здесь, в Канаде, а также поддержит работников, которые пострадали", – заверил он.

Лидер канадских либералов пообещал, что Оттава не будет отменять тарифы против США, пока американцы "не продемонстрируют нам уважение и не возьмут на себя надежных обязательств по свободной и справедливой торговле".

Напомним, с 4 марта Трамп ввел 25%-ные тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта. В ответ тогдашний канадский премьер Джастин Трюдо объявил о введении 25% тарифов в отношении американских товаров на сумму $155 млрд.

В конце концов Трамп приостановил действие тарифов до 2 апреля. Но во вторник он заявил, что удвоит запланированный им тариф на всю стальную и алюминиевую продукцию, поступающую в Соединенные Штаты из Канады.

Накануне следующий премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Канада никогда не станет частью США, и пообещал сохранять тарифы на американские товары до тех пор, пока американцы "не продемонстрируют уважения".