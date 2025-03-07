Канадська провінція підвищить ціну на електроенергію, яку продає до сусідніх штатів США

Прем'єр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд анонсував підвищення ціни на електроенергію для трьох сусідніх американських штатів у відповідь на економічний тиск адміністрації Трампа.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CBC.

Даг Форд заявив, що з наступного понеділка, 10 березня, Онтаріо почне стягувати на 25% вищу плату за електроенергію, яка імпортується до приблизно 1,5 млн американських споживачів у прикордонних з Канадою штатах – Нью-Йорку, Міннесоті і Мічигані – у відповідь на тарифи адміністрації Трампа.

"Ми плануємо виконати усе, про що казали, що плануємо це зробити. Мені дуже прикро за трьох губернаторів, у нас з ними чудові відносини… Усі вони вважають, що тарифи проти їхніх найближчих друзів і союзників – це абсолютно жахливо", – заявив Даг Форд, додавши, що торгова війна б’є по споживачах з обох боків кордону.

Губернатор Міннесоти, демократ Тім Волц, який був партнером Камали Гарріс під час президентської виборчої кампанії, висловився проти "тарифної війни" Трампа і назвав кроки адміністрації загрозою для майбутньої торгівлі з Канадою.

"Хоча президент, можливо, не цінує партнерство, яке забезпечує мільярди доларів для нашої економіки – Міннесота цінує. Я тісно взаємодію з канадськими лідерами, щоб допомогти Міннесоті легше пройти через цю непотрібну і дороговартісну торгову війну", – заявив він раніше цього тижня.

Раніше Форд заявив, що у відповідь на тарифи США провінція забороняє американським компаніям брати участь у місцевих закупівлях і розриває угоду з компанією SpaceX про надання високошвидкісного інтернету.

Канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Канада у найближчому майбутньому продовжуватиме торговельну війну зі Сполученими Штатами, розпочату Трампом.

Водночас Трамп тимчасово призупинив деякі тарифи для Канади й Мексики вже за кілька днів після того, як вони набрали чинності.