Рубио надеется, что Россия согласится на "30-дневное перемирие": мяч на их поле

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о 30-дневном "прекращении огня" в Украине, и надеются на ее согласие.

Об этом он сказал журналистам по итогам встречи в Саудовской Аравии 11 марта, сообщает "Европейская правда".

Рубио заявил, что Украина на переговорах поддержала предложение США "согласиться на прекращение огня и начать немедленные переговоры для завершения конфликта способом, который является длительным и надежным и принимает во внимание их интересы, безопасность, способность процветать как государство".

Он добавил, что США теперь передадут предложение России.

"Мы надеемся, что они скажут "да", что они скажут "да" миру. Мяч теперь – на их стороне поля", – отметил госсекретарь.

Также Рубио отметил, что Украина на встрече "предприняла конкретные шаги", и надеется, что Россия "сделает ответные шаги".

Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Кроме того, стало известно, что США отменят паузу в обмене разведывательными данными с Украиной и возобновят поставки военной помощи.