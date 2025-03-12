Канадська провінція погодилась пригальмувати з відплатою на тарифну війну США

Канадська провінція Онтаріо погодилась призупинити 25-відсоткову надбавку на експорт електроенергії до трьох штатів США після переговорів з американською стороною.

Про це повідомив у соцмережі Х прем’єр-міністр провінції Даг Форд, пише "Європейська правда".

Форд повідомив про це рішення після того, як, за його словами, він провів "продуктивну розмову про економічні відносини між Сполученими Штатами і Канадою" з міністром торгівлі США Говардом Лутніком.

Лутнік погодився офіційно зустрітися з Фордом у Вашингтоні у четвер, 13 березня, разом з торговим представником США, щоб обговорити оновлену Угоду про взаємні тарифи до 2 квітня.

У відповідь Онтаріо погодився призупинити 25-відсоткову надбавку на експорт електроенергії до Мічигану, Нью-Йорку та Міннесоти.

Виступаючи перед журналістами у вівторок, Форд сказав, що Лутнік "простягнув оливкову гілку".

Нагадаємо, після повернення до влади Дональда Трампа США розпочали торгову війну з Канадою. У цьому контексті канадська провінція Онтаріо оголосила свою відплату за американські тарифи, щоб Америка "відчула біль".

Прем'єр Онтаріо Даг Форд навіть погрожував припинити продавати електроенергію кільком штатам США.