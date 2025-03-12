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Канадская провинция согласилась притормозить с возмездием на тарифную войну США

Новости — Среда, 12 марта 2025, 08:30 — Кристина Бондарева

Канадская провинция Онтарио согласилась приостановить 25-процентную надбавку на экспорт электроэнергии в три штата США после переговоров с американской стороной.

Об этом сообщил в соцсети Х премьер-министр провинции Даг Форд, пишет "Европейская правда".

Форд сообщил об этом решении после того, как, по его словам, он провел "продуктивный разговор об экономических отношениях между Соединенными Штатами и Канадой" с министром торговли США Говардом Лутником.

Лутник согласился официально встретиться с Фордом в Вашингтоне в четверг, 13 марта, вместе с торговым представителем США, чтобы обсудить обновленное Соглашение о взаимных тарифах до 2 апреля.

В ответ Онтарио согласилась приостановить 25-процентную надбавку на экспорт электроэнергии в Мичиган, Нью-Йорк и Миннесоту.

Выступая перед журналистами во вторник, Форд сказал, что Лутник "протянул оливковую ветвь".

Напомним, после возвращения к власти Дональда Трампа США начали торговую войну с Канадой. В этом контексте канадская провинция Онтарио объявила свое возмездие за американские тарифы, чтобы Америка "почувствовала боль".

Премьер Онтарио Даг Форд даже угрожал прекратить продавать электроэнергию нескольким штатам США.

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Канада США Торговля
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