"Америка має відчути біль": провінція Канади оголосила відплату за тарифи Трампа

Прем'єр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд заявив, що у відповідь на тарифи США провінція забороняє американським компаніям брати участь у місцевих закупівлях і розриває угоду з компанією SpaceX про надання високошвидкісного інтернету.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Зокрема, Онтаріо розірве свою угоду на 100 мільйонів доларів зі Starlink Ілона Маска.

"Ми розриваємо контракт Онтаріо зі Starlink. З цим покінчено. Його немає", – заявив Форд на пресбрифінгу у вівторок.

Форд також пригрозив застосувати 25-відсоткову націнку на електроенергію, яку Онтаріо постачає до США, якщо тарифи залишаться незмінними. Онтаріо постачає електроенергію приблизно 1,5 мільйону клієнтів у прикордонних штатах США. "Ми також без вагань відключимо їхню електроенергію", – попередив також Форд.

Він сказав, що Канада та США могли би стати разом двома "найбагатшими, найуспішнішими і найбезпечнішими" країнами на планеті, але президент Трамп обрав замість цього хаос.

"Ми повинні переконатися, що Америка відчує біль", – сказав глава уряду Онтаріо.

За словами Форда, Liquor Control Board of Ontario, яка вважається найбільшим покупцем алкоголю в світі, також прибирає американську продукцію з полиць своїх магазинів.

Нагадаємо, Дональд Трамп запровадив 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту.

У відповідь глава уряду Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25-відсоткових тарифів щодо американських товарів на суму 155 мільярдів доларів.

Він також сказав, що Трамп хоче побачити крах економіки Канади, щоб потім легше її анексувати.