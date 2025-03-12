Кремль відреагував на ідею США про 30-денне припинення вогню
Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Москва уважно вивчає заяви за підсумками переговорів, що відбулися між США та Україною в Джидді, та повинна спершу отримати інформацію дипканалами від американської сторони.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", Пєсков сказав журналістам у середу, його слова наводить російське видання "Коммерсант".
Пєсков заявив, що не варто забігати наперед у питанні 30-денного припинення вогню, яке пропонують запровадити США, та на яке погодилась Україна.
"Дивіться, ви забігаєте трохи вперед, ми не хочемо цього робити", – заявив речник Кремля.
Він сказав, що американська сторона пообіцяла різними дипканалами передати росіянам детальну інформацію про суть розмов, що відбулися в Джидді.
"Ось спочатку ми повинні цю інформацію отримати. Також у нас заплановані цими днями контакти з американцями, під час яких ми розраховуємо вже на повноту інформації",– сказав Пєсков журналістам.
Нагадаємо, російські джерела агентства Reuters заявили, що лідер РФ Владімір Путін навряд чи прийме пропозицію про 30-денне припинення вогню в Україні, оскільки він перебуває у "сильній позиції".
Речниця МЗС РФ Марія Захарова на тлі переговорів США та України в Саудівській Аравії заявила, що Москва сама формуватиме свою позицію.