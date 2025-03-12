Кремль отреагировал на идею США о 30-дневном прекращении огня

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно изучает заявления по итогам переговоров, состоявшихся между США и Украиной в Джидде, и должна сначала получить информацию по дипканалам от американской стороны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Песков сказал журналистам в среду, его слова приводит российское издание "Коммерсант".

Песков заявил, что не стоит забегать вперед в вопросе 30-дневного прекращения огня, которое предлагают ввести США, и на которое согласилась Украина.

"Смотрите, вы забегаете немного вперед, мы не хотим этого делать", – заявил представитель Кремля.

Он сказал, что американская сторона пообещала различными дипканалами передать россиянам подробную информацию о сути разговоров, состоявшихся в Джидде.

"Вот сначала мы должны эту информацию получить. Также у нас запланированы на днях контакты с американцами, во время которых мы рассчитываем уже на полноту информации",– сказал Песков журналистам.

Напомним, российские источники агентства Reuters заявили, что лидер РФ Владимир Путин вряд ли примет предложение о 30-дневном прекращении огня в Украине, поскольку он находится в "сильной позиции".

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на фоне переговоров США и Украины в Саудовской Аравии заявила, что Москва сама будет формировать свою позицию.