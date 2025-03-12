Сенатор Грем закликав РФ погодитися на "30-денне перемир'я" та пригрозив санкціями

Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем сподівається, що Росія погодиться на "30-денне перемир'я".

Про це він написав у Х, цитує "Європейська правда".

Грем заявив, що був радий почути, що "Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів щодо 30-денного припинення вогню".

"Команда Трампа – молодці. Сподіваюся, Росія піде за нею. Якщо Росія відмовиться, ми повинні накласти на неї санкції", – вважає він.

Сенатор США запевнив, що буде запроваджувати санкції, передбачені Конгресом, "які не лише вплинуть на Росію, але й накладуть санкції та тарифи на країни, які купують російські товари, зокрема нафту, газ та уран".

"Росія вже давно повинна відчути непереборний економічний біль внаслідок свого брутального вторгнення в Україну", – додав він.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що таке тимчасове припинення вогню важливе, адже "це у жодному разі не про заморожений конфлікт".

Речниця МЗС РФ Марія Захарова на тлі переговорів США та України в Саудівській Аравії заявила, що Москва сама формуватиме свою позицію.

А російські джерела агентства Reuters заявили, що лідер РФ Владімір Путін навряд чи прийме пропозицію США про 30-денне припинення вогню в Україні.