Сенатор Грэм призвал РФ согласиться на "30-дневное перемирие" и пригрозил санкциями

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм надеется, что Россия согласится на "30-дневное перемирие".

Об этом он написал в Х, цитирует "Европейская правда".

Грэм заявил, что был рад услышать, что "Украина согласилась на предложение Соединенных Штатов по 30-дневному прекращению огня".

"Команда Трампа – молодцы. Надеюсь, Россия последует за ней. Если Россия откажется, мы должны наложить на нее санкции", – считает он.

Сенатор США заверил, что будет вводить санкции, предусмотренные Конгрессом, "которые не только повлияют на Россию, но и наложат санкции и тарифы на страны, которые покупают российские товары, в частности нефть, газ и уран".

"Россия уже давно должна почувствовать непреодолимую экономическую боль в результате своего грубого вторжения в Украину", – добавил он.

Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига заявил, что такое временное прекращение огня важно, ведь "это ни в коем случае не о замороженном конфликте".

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова на фоне переговоров США и Украины в Саудовской Аравии заявила, что Москва сама будет формировать свою позицию.

А российские источники агентства Reuters заявили, что лидер РФ Владимир Путин вряд ли примет предложение США о 30-дневном прекращении огня в Украине.