В Польше выдвинули обвинения белорусу в поджоге супермаркета в Варшаве

Польская прокуратура предъявила обвинение гражданину Беларуси, которого подозревают в поджоге крупного строительного супермаркета в Варшаве по заданию российских спецслужб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление прокуратуры Польши.

Как отметили в ведомстве, в апреле 2024 года подозреваемый Степан К. разлил в супермаркете легковоспламеняющуюся жидкость и оставил устройства, с помощью которых можно было дистанционно вызвать пожар.

Также установлено, что Степан К. фиксировал свои действия на телефон, чтобы задокументировать совершение диверсии. Часть этих кадров впоследствии была опубликована на российских пропагандистских порталах.

В результате пожара сгорела часть магазина, нанеся ущерб на сумму более 3,5 миллиона злотых (около 900 тысяч долларов).

Польские правоохранители установили, что подозреваемый совершил вышеуказанный поджог, действуя в интересах и по заданию спецслужб РФ.

Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, в феврале польский суд признал украинца виновным в планировании диверсий в пользу российских служб и приговорил его к восьми годам лишения свободы.

Перед тем польский премьер-министр Дональд Туск заявил о депортации гражданина России, подозреваемого в координации диверсий против Польши, США и других союзников.