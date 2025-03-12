Австрія заморозила возз'єднання сімей для шукачів притулку

Новий австрійський уряд у середу, 12 березня, розпорядився негайно припинити возз'єднання сімей осіб, які шукають притулку.

Про це заявив австрійський уряд на чолі із з канцлером Крістіаном Штокером, цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Як пише агентство, посилаючись на надзвичайні положення Європейського Союзу, що стосуються національної безпеки, трипартійна коаліція заявила, що тимчасово заморожує всі подальші права для членів сімей осіб, які отримали притулок в Австрії.

"Здатність Австрії та її системи приймати (шукачів притулку, – Ред.) має свої межі. Через величезний наплив людей ці системи вже працюють на повну потужність або вже перевищили свої ліміти", – заявили в Австрії.

Зазначається, що у 2023 і 2024 роках 18 тисяч осіб приїхали до Австрії в рамках возз'єднання сімей, в тому числі 13 тисяч дітей шкільного віку або неповнолітніх, повідомив уряд.

"З огляду на цю цифру, очевидно, що ми повинні діяти відповідально і тимчасово натиснути кнопку "стоп", – сказав Штокер.

Нагадаємо, 3 березня новий уряд Австрії на чолі з Штокером склав присягу після п’ятимісячної політичної кризи.

У грудні в Австрії святкування тисяч сирійських іммігрантів у центрі Відня у зв’язку з падінням режиму сирійського диктатора Башара аль-Асада спровокувало політичну суперечку щодо її законності.