В Австрії здійнялась політична суперечка через 30 тисяч сирійців, які святкували падіння Асада

У Австрії святкування тисяч сирійських іммігрантів у центрі Відня у зв’язку з падінням режиму сирійського диктатора Башара аль-Асада спровокувало політичну суперечку щодо її законності.

Про це повідомляє Kurier, пише "Європейська правда".

У зв’язку з подіями у Сирії іммігранти у Відні анонсували мітинг, у якому заявили участь 3000 людей. Натомість на вулиці Відня вийшли близько 30 тисяч сирійців.

Відступ від анонсованої кількості учасників спровокував серед політиків суперечку, чи законна у такому разі акція, а ультраправа "Австрійська партія свободи" у зв’язку з цим почала закликати до відставки міністра внутрішніх справ.

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Критика від "Австрійської партії свободи", як пишуть, значною мірою пов’язана із забороною іншої демонстрації минулої суботи, у якій партія була зацікавлена, що пояснили інтересом місцевого бізнесу і вільного трафіку у центрі. Очільник партії у Відні обурився, що поки "місцевих мешканців залякують штрафами й водометами за антиурядовий протест, натовпу сирійців дозволяють безперешкодно йти через центр Відня".

Поліція Відня зазначила, що організатори дотрималися часового регламенту, за яким про подібні заходи потрібно повідомляти за 48 годин. Початково мітинг планували як акцію солідарності з сирійськими повстанцями, але через карколомні темпи подій у Сирії вона перетворилася на масові святкування падіння режиму Асада.

"Лише через розвиток подій очікувана кількість учасників стрімко зросла в останній момент. Особа, яка реєструвала акцію, несе відповідальність за неї, але не понесе ніяких наслідків, якщо фактична кількість учасників більша за заявлену", – пояснила речниця поліції Анна Гутт.

У поліції також пояснили, що на відміну від протесту, на заборону якого нарікала "Австрійська партія свободи", цього разу подія планувалася на неділю і не мала серйозно ускладнити рух у центрі столиці.

Загалом демонстрація минула мирно, проте не минулося без серії інцидентів. Щодо 50 осіб відкрили адміністративні провадження за застосування піротехніки і використання безпілотника. Одне кримінальне звинувачення стосується нападу на журналіста.

Нагадаємо, у зв’язку з падінням режиму Асада у Сирії Австрія зупинила розгляд заявок на притулок від сирійців. Так само вчинили багато інших європейських країн.

У Туреччині сотні сирійців вишикувалися в черги на кордоні в очікуванні повернення додому.