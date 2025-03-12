Австрия заморозила воссоединение семей для искателей убежища

Новое австрийское правительство в среду, 12 марта, распорядилось немедленно прекратить воссоединение семей лиц, ищущих убежища.

Об этом заявило австрийское правительство во главе с канцлером Кристианом Штокером, цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Как пишет агентство, ссылаясь на чрезвычайные положения Европейского Союза, касающиеся национальной безопасности, трехпартийная коалиция заявила, что временно замораживает все дальнейшие права для членов семей лиц, получивших убежище в Австрии.

"Способность Австрии и ее системы принимать (искателей убежища, – Ред.) имеет свои пределы. Из-за огромного наплыва людей эти системы уже работают на полную мощность или уже превысили свои лимиты", – заявили в Австрии.

Отмечается, что в 2023 и 2024 годах 18 тысяч человек приехали в Австрию в рамках воссоединения семей, в том числе 13 тысяч детей школьного возраста или несовершеннолетних, сообщило правительство.

"Учитывая эту цифру, очевидно, что мы должны действовать ответственно и временно нажать кнопку "стоп", – сказал Штокер.

Напомним, 3 марта новое правительство Австрии во главе с Штокером приняло присягу после пятимесячного политического кризиса.

В декабре в Австрии празднование тысяч сирийских иммигрантов в центре Вены в связи с падением режима сирийского диктатора Башара аль-Асада спровоцировало политический спор относительно ее законности.