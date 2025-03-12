Международный реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины, начинает прием заявлений по еще одной категории – об исчезновении без вести близкого члена семьи.

Как пишет "Европейская правда", об этом 12 марта сообщили в пресс-службе Реестра.

Реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины, начинает принимать заявления украинцев на получение возмещения по категории A2.2.

"Открытие этой категории позволит тем, кто пережил неопределенность относительно судьбы своих близких, обратиться за компенсацией за моральные страдания и душевную боль", – отмечается в сообщении.

Подать такое заявление могут родители, дети, второй супруг или гражданский партнер/партнерша лиц, пропавших без вести в результате агрессии России против Украины, начиная с 24 февраля 2022 года. Другие члены семьи также имеют право на подачу заявления в этой категории, если смогут доказать наличие близких отношений с пропавшим человеком.

Заявители должны будут предоставить информацию о своей личности, личности пропавшего, родстве с пропавшим без вести членом семьи, а также событие, которое привело к исчезновению.

Сейчас заявления могут подаваться только в отношении лиц, сведения о которых внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах в Украине. Заявления в Реестр можно подать через "Дію". Инструкция размещена на сайте Реестра на английском и украинском языках.

Категория A2.2 стала третьей категорией, открытой для подачи заявлений в Реестр, и вскоре ожидается запуск новых категорий.

До сих пор реестр принимал заявления по первым двум категориям – о смерти близкого члена семьи и о повреждении или уничтожении жилья.

В Министерстве юстиции Украины рассчитывают, что до конца 2025 года в международный реестр ущерба, причиненных агрессией РФ, можно будет подавать заявления уже по всем категориям.