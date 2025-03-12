Норвегия предоставляет 16 млн евро на энергоэффективные проекты восстановления в Украине

Норвегия выделяет 16 млн евро на энергоэффективные проекты в ряде регионов Украины, объединенные с процессом восстановления.

Об этом "Европейской правде" сообщила пресс-служба Северного зеленого банка NEFCO, через который предоставляют средства.

Норвегия выделила 180 млн крон (примерно 16 млн евро) на проекты восстановления, объединенные с повышением энергоэффективности и внедрением "зеленых" технологий. Финансирование является частью норвежской программы Nansen для поддержки Украины и направлено на восстановление украинской инфраструктуры с использованием современных энергоэффективных технологий.

Часть финансирования уже использовали на техническую помощь для проектов по строительству срочного жилья для внутренне перемещенных лиц и проектирование зданий учебных заведений с почти нулевым энергопотреблением.

"Поддержка Норвегией восстановления через таких партнеров, как НЕФКО, направлена на то, чтобы помочь Украине защитить своих людей, обеспечить важные услуги критической инфраструктуры и поддержать страну, чтобы она стала более энергетически устойчивой и независимой", – отметил министр международного развития Норвегии Осмунд Аукруст.

В рамках первых энергоэффективных проектов, профинансированных этими средствами, отремонтируют детские сады, лицей и учреждения здравоохранения в нескольких регионах, в частности в таких городах как Козятын, Красылив и Овруч.

Вероятную экономию теплопотребления оценивают в 52-70%, а экономия электроэнергии может достичь 45-60% по сравнению с показателями до внедрения проектов. Кроме того, реконструкция продлит срок эксплуатации зданий и повысит общую устойчивость муниципальной инфраструктуры.

В Овруче запланировали капитальный ремонт лицея №3 и двух корпусов Овручской городской больницы, частично поврежденных во время войны. В Козятине планируют ремонт и энергоэффективную модернизацию детсадов №1 и №4, в Красилове Хмельницкой области – государственного центра первичной медико-санитарной помощи.

NEFCO, Северный зеленый банк, – международная финансовая организация, принадлежащая пяти скандинавским странам и работающая в Украине уже 20 лет, а сейчас активно вовлеченная в проекты восстановления критической инфраструктуры и закрытия жилищных потребностей вынужденных переселенцев. В рамках Программы зеленого восстановления Украины NEFCO мобилизовал более 330 миллионов евро от ЕС, Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции.

Финляндия на этой неделе анонсировала еще 16 миллионов евро на гуманитарную помощь для Украины, которая будет предоставлена через ООН и Красный Крест.

Швеция к 8 марта анонсировала выделение около 2 млн евро на развитие возможностей для женщин в Украине.