Фінляндія виділяє 16 млн євро на гуманітарну допомогу для України

Фінляндія виділяє ще 16 мільйонів євро на гуманітарну допомогу для України, що буде надана через ООН і Червоний Хрест.

Про це повідомили в МЗС Фінляндії, пише "Європейська правда".

Фінляндія виділила на гуманітарну допомогу для України ще 16 мільйонів євро з частки бюджету, передбаченої на підтримку України.

Кошти будуть надані через гуманітарні організації ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

"Фінляндія надає підтримку на гуманітарні потреби України з перших днів загарбницької війни Росії, і продовжить це робити. Гуманітарні потреби України – великі, і наша допомога важлива", – зазначив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Вілле Тавіо.

До третьої річниці повномасштабної війни Фінляндія анонсувала 4,5 млн євро у фонд для підтримки України, до фінансування якого залучені загалом дев’ять країн.

Нагадаємо, Швеція анонсувала виділення близько 2 млн євро на розвиток можливостей для жінок в Україні.