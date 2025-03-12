USAID розірвало угоду про підтримку енергетики України на $75 млн

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) розірвало грантову угоду з Фондом підтримки енергетики України на загальну суму 75 мільйонів доларів.

Про це 12 березня повідомило Енергетичне співтовариство, пише "Європейська правда".

В Енергетичному співтоваристві зазначили, що ще 27 лютого його секретаріат отримав повідомлення USAID про припинення дії грантової угоди з Фондом енергетичної підтримки України на 75 мільйонів доларів, а тепер "очікує на подальші роз'яснення".

"Припинення дії цього гранту зменшить обсяг коштів, доступних для закупівлі необхідного обладнання для енергетичного сектору України", – додали там.

Нагадаємо, початкова угода між USAID та Фондом підтримки енергетики України була підписала у 2023 році, тоді її сума становила 25 мільйонів доларів. У 2024 році USAID пообіцяло надати Фонду додаткові 50 мільйонів доларів.

ЗМІ раніше писали, що США зупинили програми з підтримки енергосистеми України. Зокрема, Державний департамент США припинив реалізацію проєкту USAID з відновлення енергомережі України після військових атак РФ.

Цього тижня держсекретар США Марко Рубіо оголосив про згортання 83% програм Агентства з міжнародного розвитку після шеститижневої перевірки.