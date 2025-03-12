USAID разорвал соглашение о поддержке энергетики Украины на $75 млн

Агентство США по международному развитию (USAID) разорвало грантовое соглашение с Фондом поддержки энергетики Украины на общую сумму 75 миллионов долларов.

Об этом 12 марта сообщило Энергетическое сообщество, пишет "Европейская правда".

В Энергетическом сообществе отметили, что еще 27 февраля его секретариат получил сообщение USAID о прекращении действия грантового соглашения с Фондом энергетической поддержки Украины на 75 миллионов долларов, а теперь "ожидает дальнейших разъяснений".

"Прекращение действия этого гранта уменьшит объем средств, доступных для закупки необходимого оборудования для энергетического сектора Украины", – добавили там.

Напомним, первоначальное соглашение между USAID и Фондом поддержки энергетики Украины было подписано в 2023 году, тогда его сумма составляла 25 миллионов долларов. В 2024 году USAID пообещало предоставить Фонду дополнительные 50 миллионов долларов.

СМИ ранее писали, что США остановили программы по поддержке энергосистемы Украины. В частности, Государственный департамент США прекратил реализацию проекта USAID по восстановлению энергосети Украины после военных атак РФ.

На этой неделе госсекретарь США Марко Рубио объявил о сворачивании 83% программ Агентства по международному развитию после шестинедельной проверки.