В Естонії коаліція домовляється про подальшу співпрацю після вигнання з уряду есдеків

Естонська "Партія реформ" і "Естонія 200" почнуть перемовини про подальшу співпрацю в уряді після того, як з нього виключили третього коаліційного партнера – соціал-демократів.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Починаючи із суботи, "Партія реформ", до якої входить чинний прем’єр-міністр Крістен Міхал, та "Естонія 200" почнуть перемовини про оновлену коаліційну угоду після того, як третього партнера – Соціально-демократичну партію – виключили з уряду.

Зокрема політсили мають домовитися, як заповнити чотири міністерські крісла, які досі обіймали соціал-демократи.

У середу правління обох партій провело попередні перемовини та визначили, як організувати подальший процес – що може затягтися на місяці.

Партії вирішили, що спершу для перемовин зустрінуться Крістен Міхал та Ерккі Келдо від "реформістів" і Крістіна Каллас (міністерка освіти) та Маргус Тсахкна (глава МЗС) від "Естонії 200".

"Ми укладемо базову угоду, яка визначить загальні принципи коаліції", – повідомив прем’єр, зазначивши, що цієї домовленості хочуть досягти орієнтовно за два тижні.

"Наступні два місяці стануть періодом, коли будуть детальніше обгооврюватися плани реформ у різних сферах, а до кінця травня буде нова угода щодо планів секторальних реформ", – зазначила Крістіна Каллас.

Партійні лідери сказали, що у питанні розподілу мандатів в оновленому уряді поки нічого не визначено.

"Це не означає, що ми просто візьмемо й розділимо порівну чотири портфелі, які належали соціал-демократам… Уряд потрібно буде планувати з огляду на те, про які реформи ми домовимося", – сказала Каллас.

Маргус Тсахкна припустив, що кількість членів уряду можуть скоротити, об’єднавши деякі сфери відповідальності.

Нагадаємо, 10 березня естонські соціал-демократи заявили, що партнери вирішили не продовжувати співпрацю з ними.

Три партії були коаліційними партнерами вже майже два роки – після того, як домовились про уряд за підсумками виборів 2023 року. Прем’єркою перший час була лідерка реформістів Кая Каллас – до її висування на топпосаду у Єврокомісії, після чого керівництво партією та урядом перейшло до Крістена Міхала.