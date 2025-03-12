В Эстонии коалиция договаривается о дальнейшей работе после исключения из правительства эсдеков

Эстонская "Партия реформ" и "Эстония 200" начнут переговоры о дальнейшем сотрудничестве в правительстве после того, как из него исключили третьего коалиционного партнера – социал-демократов.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Начиная с субботы, "Партия реформ", в которую входит действующий премьер-министр Кристен Михал, и "Эстония 200" начнут переговоры об обновленном коалиционном соглашении после того, как третьего партнера – Социально-демократическую партию – исключили из правительства.

В частности политсилы должны договориться, как заполнить четыре министерских кресла, которые до сих пор занимали социал-демократы.

В среду правление обеих партий провело предварительные переговоры и определили, как организовать дальнейший процесс – что может затянуться на месяцы.

Партии решили, что сначала для переговоров встретятся Кристен Михал и Эркки Келдо от "реформистов" и Кристина Каллас (министр образования) и Маргус Тсахкна (глава МИД) от "Эстонии 200".

"Мы заключим базовое соглашение, которое определит общие принципы коалиции", – сообщил премьер, отметив, что этой договоренности хотят достичь ориентировочно за две недели.

"Следующие два месяца станут периодом, когда будут подробнее обсуждаться планы реформ в различных сферах, а до конца мая будет новое соглашение по планам секторальных реформ", – отметила Кристина Каллас.

Партийные лидеры сказали, что в вопросе распределения мандатов в обновленном правительстве пока ничего не определено.

"Это не значит, что мы просто возьмем и разделим поровну четыре портфеля, которые принадлежали социал-демократам... Правительство нужно будет планировать с учетом того, о каких реформах мы договоримся", – сказала Каллас.

Маргус Тсахкна предположил, что количество членов правительства могут сократить, объединив некоторые сферы ответственности.

Напомним, 10 марта эстонские социал-демократы заявили, что партнеры решили не продолжать сотрудничество с ними.

Три партии были коалиционными партнерами уже почти два года – после того, как договорились о правительстве по итогам выборов 2023 года. Премьером первое время была лидер реформистов Кая Каллас – до ее выдвижения на топ-должность в Еврокомиссии, после чего руководство партией и правительством перешло к Кристену Михалу.